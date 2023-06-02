Майнинговая Marathon Digital отчиталась о рекордном производстве биткойнов в мае

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская майнинговая Marathon Digital Holdings Inc. произвела в мае рекордные 1245 биткойнов, сообщила пресс-служба компании.

Производство биткойнов в мае выросло на 77% по сравнению с апрелем 2023 года и почти в 4,7 раза к маю 2022 года. С начала текущего года компания создала 4141 биткойн.

На 31 мая Marathon Digital располагала $97,3 млн в виде денежных средств и их эквивалентов без ограничений на использование и 12259 биткойнами с таким же статусом (оцениваются примерно в $333,7 млн).

В мае компания решила продать 554 биткойна и планирует продать еще в последующие периоды, в том числе для поддержки деятельности.

Акции Marathon Digital дорожают на 4,1% на премаркете в пятницу. С начала года капитализация фирмы увеличилась почти втрое, до $1,64 млрд. За то же время индекс S&P 500 набрал 10%, а стоимость биткойна взлетела на 64%.