Биткойн подешевел более чем на 60% в 2022 году

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цена биткойна рухнула более чем на 60% по итогам 2022 года: в конце декабря криптовалюта находилась на отметке около $16 500 по сравнению с историческим максимумом на уровне почти $70 тыс., который был достигнут в ноябре 2021 года.

Поддержку биткойну в 2021 году оказал приток капитала на рынки и крайне низкие или нулевые процентные ставки, при этом эксперты Goldman Sachs на тот момент даже сравнивали биткойн с золотом, пишет Trading Economics.

Между тем скачок инфляции в 2022 году и ужесточение финансовых условий спровоцировали крах рынка криптовалют.

Распродажа усилилась сначала на фоне обвала стейблкойна TerraUSD, а затем после банкротства криптовалютной биржи FTX, второй по величине в мире.

Курс биткойна в пятницу снижается на 0,8% и составляет $16 471, согласно данным CoinDesk.