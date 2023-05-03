Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд рублей

Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд рублей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк за январь-апрель выдал ипотеку на 1,1 трлн рублей, в том числе в апреле - на 336,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Апрельские выдачи, по данным "Домклик" (сервис Сбербанка), стали рекордными с начала 2023 года. Всего банк в апреле выдал 104,3 тыс. ипотечных кредитов, за первые четыре месяца текущего года - 339 тыс. кредитов.

В марте 2023 года Сбербанк выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей. Таким образом, выдачи в апреле по сумме выросли примерно на 1%.

В рамках льготных ипотечных программ Сбербанк в апреле выдал 37,4 тыс. кредитов на 154 млрд рублей. По "Семейной ипотеке" клиенты взяли жилищные кредиты на 72,4 млрд рублей, "Господдержке" - на 63,5 млрд рублей, "Дальневосточной ипотеке" - на 10 млрд рублей, "Ипотеке для IT" - на 8,2 млрд рублей.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ отметил экстремальный рост сроков выдаваемой ипотеки в 2022 году

Рынок акций РФ днем отыграл большую часть утренних потерь на фоне роста фондовой Европы

Рынок акций РФ днем отыграл большую часть утренних потерь на фоне роста фондовой Европы

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Уровень занятости в Евросоюзе достиг рекордных 75% в 2022 году

Цена Brent опустилась ниже $74 за баррель

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });