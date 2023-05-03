Сбербанк в апреле выдал ипотеку на рекордные 337 млрд рублей

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк за январь-апрель выдал ипотеку на 1,1 трлн рублей, в том числе в апреле - на 336,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Апрельские выдачи, по данным "Домклик" (сервис Сбербанка), стали рекордными с начала 2023 года. Всего банк в апреле выдал 104,3 тыс. ипотечных кредитов, за первые четыре месяца текущего года - 339 тыс. кредитов.

В марте 2023 года Сбербанк выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей. Таким образом, выдачи в апреле по сумме выросли примерно на 1%.

В рамках льготных ипотечных программ Сбербанк в апреле выдал 37,4 тыс. кредитов на 154 млрд рублей. По "Семейной ипотеке" клиенты взяли жилищные кредиты на 72,4 млрд рублей, "Господдержке" - на 63,5 млрд рублей, "Дальневосточной ипотеке" - на 10 млрд рублей, "Ипотеке для IT" - на 8,2 млрд рублей.