Сбербанк запустил пилот по выдаче потребительских кредитов через колл-центр

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил пилотный проект по выдаче потребительских кредитов с помощью звонка в колл-центр, сообщила журналистам вице-президент, директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбера Елена Левина.

"Мы будем делать это постепенно, начнем с наших самых цифровых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг - оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видео-звонка", - сказала она.

Оформить потребительский кредит клиент может через оператора колл-центра, он формирует соответствующую заявку. После этого клиент должен подтвердить заявку через СМС. В случае одобрения клиент еще раз должен подтвердить получение кредита в "Сбербанк-онлайн".

"Пока мы планируем работать только с клиентами Сбербанка, будем развивать это направление и повышать удобство и простоту", - сказала Левина.

По ее словам, сейчас 70% вопросов клиентов решается через колл-центр и чат-бот банка. Вице-президент напомнила, что пять лет назад автоматизация составляла 20%.

"Сейчас в 11 колл-центрах Сбера работает порядка 7 тысяч человек на первой линии. Все они - штатные сотрудники. Сбербанк полностью ушел от аутсорсинга этих услуг в 2019 году", - сказала Левина.

"В процессе дальнейшей цифровизации колл-центра мы не имеем самоцель сократить штат, в том числе из-за развития экосистемы Сбера и появления новых форматов по комплексному взаимодействию с клиентом", - подчеркнула она.