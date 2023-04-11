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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Newmont улучшила предложение о покупке австралийской Newcrest до $19,5 млрд

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американская золотодобывающая корпорация Newmont Corp. сделала улучшенное предложение о приобретении австралийской Newcrest Mining Ltd., оценив компанию в 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд).

Ранее Newmont предлагала около $17 млрд, однако то предложение в середине февраля было единогласно отвергнуто советом директоров Newcrest.

Если новое предложение будет принято, акционеры получат 0,4 акции Newmont за одну бумагу Newcrest, а также специальные дивиденды в размере до $1,1 на акцию. Таким образом, оценка стоимости одной акции Newcrest может достигать 32,87 австралийского доллара, что составляет премию в размере более 46% относительно февральской цены до появления новостей об интересе со стороны Newmont, пишет Bloomberg.

Поддержку сделке выразила компания Allan Gray Ltd., владеющая 7,3% в Newcrest.

Акции Newcrest подорожали на 5,2% на торгах в Сиднее во вторник.

В 2019 году Newmont купила золотодобытчика Goldcorp, объединенная компания стала крупнейшей в мире по производству золота. Активы группы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Африке.

Newcrest входит в топ-10 крупнейших золотодобытчиков мира. Компания владеет рудниками в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Канаде.

Newcrest Newmont Австралия США Allan Gray
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