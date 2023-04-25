Годовая выручка производителя серверов Yadro по РСБУ выросла в 2,4 раза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского производителя серверов и систем хранения данных ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) в 2022 году по РСБУ составила 65,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, говорится в отчетности компании.

Прибыль от продаж составила 17,4 млрд рублей, что в 4,6 раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Прибыль до налогообложения возросла в 4,7 раза - до 9,1 млрд рублей.

Себестоимость увеличилась в 2,1 раза - до 44,6 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 7,2 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем в предыдущем году.

"КНС Групп" входит в "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова. Компания зарегистрирована в октябре 2014 года. Как говорится на сайте компании, Yadro - группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров.