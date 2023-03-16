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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Polymetal еще не договорился о продолжении торгов на LSE в случае переезда в МФЦА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Polymetal пока не смог договориться с провайдерами депозитарных услуг, чтобы в случае переезда в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) выпустить депозитарные инструменты и продолжить торги ими на Лондонской фондовой бирже, сообщила компания.

Провайдеры депозитарных услуг не имели возможности или намерения предоставлять подобные услуги, а Euroclear, как оператор системы CREST, не подтвердил возможность выпуска такого инструмента для юрисдикции МФЦА, поясняет Polymetal.

Компания продолжает предпринимать усилия по обеспечению выпуска таких инструментов и в целом делает все возможное для сотрудничества с провайдерами депозитарных услуг.

Polymetal продолжает рассматривать все доступные варианты изменения структуры активов в целях максимизации акционерной стоимости, отмечает золотодобытчик. Предпочтительным вариантом представляется возможное изменение места регистрации материнской компании на МФЦА.

"Основная цель любого изменения места регистрации будет заключаться в сохранении акционерной стоимости, восстановлении способности выплачивать дивиденды и повышении стратегической гибкости операционной деятельности, а также возможность раздельного стратегического развития российского и казахстанского бизнеса", - подчеркивает Polymetal.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Polymetal Астана Лондон Великобритания LSE МФЦА Euroclear
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