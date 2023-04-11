Путин заявил, что годовая инфляция в РФ в апреле опустится ниже 3%

Президент отметил, что важно избегать избыточного замедления инфляции

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении по итогам апреля опустится ниже 3%, важно при этом избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По состоянию на 3 апреля инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира ЦБ (годовая инфляция ниже 4% впервые с октября 2020 года - ИФ)", - сказал президент.

"Хотел бы повторить - важно избегать не только чрезмерного ускорения инфляции, но и ее избыточного замедления, поскольку это может негативно повлиять на экономическую активность в целом", - почеркнул при этом Путин.