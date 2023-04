"Ингосстрах" и сервис аренды автомобилей "The Mashina" запустят совместную подписку

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страховая компания "Ингосстрах" изучает возможность покупки сервиса долгосрочной аренды легковых автомобилей The Mashina, конечное решение будет зависеть от итогов совместного проекта со стартапом, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Стороны могут прийти к сделке через несколько месяцев после запуска совместного проекта по организации подписки на машины, говорит один из собеседников газеты. По его словам, этот проект позволит страховщику "получить данные об объекте потенциального вложения". Если сделка все же не состоится, то стороны точно продолжат сотрудничать как минимум на партнерских началах еще год, указывает источник издания.

"Ингосстрах" и The Mashina запустят совместную подписку на автомобили 12 апреля. The Mashina выступит в роли провайдера самой услуги, "Ингосстрах" будет монетизировать свою клиентскую базу за счет оформления страховых полисов. Стартап The Mashina вложит в проект 500 млн рублей, 150 из которых пойдут на закупку 150 машин китайских брендов - Haval, Chery и Geely. Представитель "Ингосстраха" сказал "Ведомостям", что по результатам эксперимента будет определяться "формат дальнейшего сотрудничества" между сторонами, не уточняя, каким именно он может быть.