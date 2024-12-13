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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Действие президентского указа о запрете российским компаниям продавать нефть и нефтепродукты по ценовому потолку (price cap), установленному странами G7, продлено до конца июня 2025 года, говорится в опубликованном документе.

Запрет, введенный с февраля 2023 года, действовал до конца 2024 года, при этом несколько раз продлялся.

Документ запрещает продажи российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах содержится условие ценового потолка (price cap), установленного США и рядом других стран.

Страны G7 и ЕС (Коалиция ценового потолка) ввели запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но разрешили судовладельцам своих стран перевозить их и оказывать брокерские и другие услуги, если товары продаются по цене не выше установленного коалицией price cap. Задача эмбарго и потолка цен на российские нефть и нефтепродукты - ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов, сохранив при этом предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.

Кремль считает установление потолка нерыночным инструментом. Сами компании и физические лица, заключившие контракты на поставку, обязаны не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о потолке цен. Также они должны обеспечить мониторинг неприменения этого условия вплоть до конечного покупателя.

G7 ЕС США
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