Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Он также предложил вернуться к производству известных брендов по советским ГОСТам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Фальсифицированных продуктов на российском рынке становится меньше, но нарушители находят лазейки. Поэтому степень ответственности должна быть выше, чтобы перекрыть им все пути к потребителям, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он заявил об этом телеканалу "Россия 24".

"С фальсификаторами борется вся страна, но они находят новые лазейки. Поэтому внешне - мы делаем так, что уровень фальсификата снижается, но внутреннего удовлетворения нет. Если мы не сопровождаем эту борьбу серьезной ответственностью тех, кто нарушает, то они ищут новые пути, как легализоваться. И это огорчает", - заявил глава Россельхознадзора.

По его словам, в ряде стран эту проблему быстро отрегулировали.

"В США, например, те, кто допускает фальсификацию, не могут фирму организовывать по тем направлениям, по которым работали. То есть продовольствие "попало" один раз - все, на всю жизнь тебя вычеркнули из учредителей таких компаний", - сказал он.

"Мы считаем, что в первую очередь для борьбы с фальсификатом нужно усиление ответственности. У нас работают 28 модулей искусственного интеллекта, они по многим критериям оценивают продукцию. И если раньше мы должны были ограниченным количеством людей находить нарушения, то сейчас верхний срез делает искусственный интеллект, а после этого люди делают выводы", - сказал он.

Как считает Данкверт, для улучшения ситуации в этой сфере необходимо изменение законодательства, направленное на то, чтобы определенные источники из информационных систем признавались основанием для того, чтобы осуществлять проверки. Пока же для того, чтобы провести проверку, необходимо получить разрешение прокуратуры. "Иначе мы не можем распространить на нарушителя административное воздействие", - сказал он.

Глава Россельхознадзора также высказался за возврат к производству общеизвестной продукции по ГОСТам. "То есть если мы берем "Докторскую" колбасу, то в ней должно быть 75% говядины. Ни обрезков, ни внутренних органов в ней быть не должно, - сказал он. - Если "Мишка на Севере", значит, "Мишка на Севере" по советскому ГОСТу. Когда "Мишка на Севере" выпускался 25 лет назад, тогда пальмовое масло точно не завозили".

"Поэтому многие общеизвестные виды продукции, которые ассоциируются с определенным качеством - та же "Краковская" колбаса, к примеру - должны быть гостированы. От этого выигрывает потребитель. Бизнесу, конечно выгодно, когда продукция выпускается по техническим условиям, которые он сам утверждает и сам же контролирует", - заявил глава Россельхознадзора.

"Считаю, что в следующем году мы общими усилиями должны добиться усиления ответственности по ряду направлений, в том числе и по тем, которые связаны с использованием фальсифицированной продукции в социальной сфере, - заявил Данкверт. - Сегодня механизм контроля работает только в том случае, если этим занимается сам губернатор. Это неправильно. Это надо делать государственной политикой, а не просто делом каждого региона в отдельности".