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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Общий размер инвестиций, запланированный "Норникелем" на 2025 год, составляет 215 млрд рублей, сообщила компания в пятницу по итогам рассмотрения советом директоров бюджета на будущий год.

На 2025 год менеджмент запланировал реализацию всей произведенной продукции, несмотря на непростые условия на рынках металлов, где, в частности, по никелю ожидается профицит, говорится в пресс-релизе.

"В условиях серьезных вызовов, а также сложной геополитической ситуации, волатильности на всех ключевых рынках, роста инфляции и ключевой ставки поддержание финансовой устойчивости компании остается важнейшим приоритетом "Норникеля", - отметила компания.

Годом ранее "Норникель" утвердил бюджет, включающий капитальные вложения в размере около $3,6 млрд. Позднее прогноз был скорректирован дважды – до $3-3,2 млрд и $3 млрд – из-за обесценения рубля, оптимизации расчетов с подрядчиками, а также повышения эффективности при реализации инвестпроектов, поясняла компания. За первое полугодие 2024 года капвложения составили $1 млрд.

"С учетом фокуса на поддержание финансовой устойчивости в условиях высокой стоимости заимствований компания демонстрирует дисциплинированный подход к инвестициям за счет организации системной работы по сквозной рискориентированной приоритизации инвестиционной программы", - сообщил в пятницу "Норникель".

Ключевыми приоритетами остаются обеспечение безопасного производства, митигация технологических рисков и реализация стратегии компании. Инвестиционная программа включает исполнение экологических и социальных обязательств, а также инвестиции в поддерживающую инфраструктуру, прежде всего в энергетику и транспорт.

"Менеджмент приложит максимум усилий, чтобы достичь поставленных целей, сохранить высокое кредитное качество и инвестиционную привлекательность, несмотря на любые вызовы", заявил первый вице-президент - финансовый директор Сергей Малышев.

В 2025 году "Норникель" предусмотрел индексацию заработной платы на уровне не ниже официальной инфляции, добавила компания.

Норникель
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