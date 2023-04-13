"Молдовагаз" погасил кредит, взятый осенью у Energocom для расчетов с "Газпромом"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" завершило погашение тела кредита, взятого у госпредприятия Energocom осенью прошлого года в размере 1,05 млрд молдавских леев (примерно $58 млн по текущему курсу - ИФ), сообщила пресс-служба Energocom.

В середине марта "Молдовагаз" выплатил Energocom первые 600 млн леев из этой суммы. "Полная оплата по займу должна быть осуществлена до конца апреля", - сообщал тогда председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Эти финансовые ресурсы "Молдовагаз" получил в срочном порядке у Energocom, чтобы успеть заплатить "Газпрому" 50% аванса за использованный газ до 20 октября 2022 года. Согласно действующему контракту с российским концерном, "Молдовагаз" к 20-му числу каждого месяца оплачивает 50% за текущий месяц и на 100% рассчитывается за предыдущий месяц.

Осенью 2022 года сложилась такая ситуация, что "Молдовагаз" по причине больших тарифных отклонений в 4,5 млрд леев был не в состоянии осуществить оплату. Чтобы не нарушить условия контракта по оплате, компания прибегла к помощи Energocom, которому, в свою очередь, средства были выделены из государственного бюджета для увеличения уставного капитала.

В залог кредита Energocom получал газотранспортную систему Молдавии. "Молдовагаз" должен был погасить кредит до 1 мая 2023 года.

"Молдовагаз" должен еще выплатить Energocom 80 млн леев в качестве процентов по кредиту.

Официальный курс на 13 апреля - 18,0636 лея/$1.