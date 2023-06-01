Цена российского газа для Молдавии в июне снизилась до $568 за тысячу куб. м

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в июне составит $568,15 за тысячу кубометров, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

В мае закупочная стоимость российского газа для Молдавии была на уровне $660,76 за тысячу кубометров (снижение на 1,8% к уровню апреля). Таким образом, в июне стоимость уменьшится на 14%.

Цена на газ для Молдавии формируется исходя из нефтяной корзины, а также зависит от одного из биржевых индексов Front Month Index.

До осени 2021 года страна закупала газ исключительно у "Газпрома". Осенью 2021 года Молдавия стала в тестовом режиме закупать газ у альтернативных источников, а в 2022 году потратила на эти цели 300 млн евро. Закупленный энергоресурс хранился в Румынии и на Украине.

С декабря 2022 года Молдавия отказалась от потребления российского газа, направляя весь полученный от "Газпрома" газ в неконтролируемый Кишиневом Приднестровский регион. Там он используется для бытовых нужд, а также для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Средняя цена газа для Молдавии, который был ранее закуплен в результате тендеров из альтернативных источников, в январе-марте составила $1095 за 1 тысячу кубометров.