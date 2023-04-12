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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Кишиневе высказались за сохранение договора о поставках российского газа

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Молдавия заинтересована в сохранении договора на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом", заявил министр энергетики страны Виктор Парликов.

Он отметил при этом, что договор может быть расторгнут в любой момент, поскольку обе стороны частично нарушили обязательства по нему.

"Юридически контракт на поставки газа действителен, но обе стороны частично нарушили свои обязательства в рамках этого договора. "Газпром" может расторгнуть действующий контракт в любой момент, но не расторгает его", - сказал министр в среду журналистам.

Парликов напомнил, что в 2022 г. правительство Молдавии просрочило обязательство провести аудит и урегулировать проблему долга перед "Газпромом". С другой стороны, "Газпром" в октябре прошлого года сообщил о сокращении поставок газа Молдавии до 5,7 млн кубометров в сутки. В этой ситуации Молдавии пришлось компенсировать дефицит газа за счет закупок в Европе.

По словам министра, эти нарушения дают право сторонам в одностороннем порядке расторгнуть газовый контракт, заключенный в октябре 2021 г. на пять лет. "Молдавия заинтересована в сохранении этого контракта в целях энергетической безопасности, а также стабильности в Приднестровье, куда были перенаправлены объемы газа из России", - сказал Парликов.

По действующему контракту с "Газпромом" "Молдовагаз" должна получать в год 3,3 млрд кубометров газа (1,1 млрд для правобережной Молдавии и 2,2 млрд для Приднестровского региона).

Газпром Молдовагаз Молдавия Виктор Парликов
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