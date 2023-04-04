Сроки аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" вновь продлены

Молдавия не расплатилась с аудиторами

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии до сих пор не заплатило двум зарубежным компаниям, которые проводят аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

"Пока неизвестно, когда объявят результаты аудита исторической задолженности "Молдовагаза" "Газпрому". Сроки проведения аудита были продлены. Они работают, но у нас возникла внутренняя процедурная сложность с оплатой. Деньги выделили в прошлом году. Пока подписали, бюджет на прошлый год был исчерпан. Компаниям еще не заплатили", - сказал Парликов в интервью Национальному радио Молдавии во вторник.

Он считает, что у молдавских властей нет "морального права" торопить компании.

"У нас нет морального права как-то торопить их и настаивать на том, чтобы они быстрее завершили эту работу. Мы даже частично не выполнили свое финансовое обязательство. Мы должны решить проблему с оплатой. Ожидается, что они завершат аудит в мае", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку в Молдавию газа сроком на пять лет. Заключению договора предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному тогдашним вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который по мнению российской стороны составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всего долга в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством государственной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В августе 2022 года Агентство государственной собственности подписало договор на проведение аудита с двумя компаниями – Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Аудиторы проверят процесс формирования долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии приняло решение о том, чтобы заплатить двум компаниям за проведение аудита 800 тыс. евро. Согласно договорам, аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года. В марте Агентство государственной собственности Молдавии сообщило, что сроки проведения аудита продлены. Парликов тогда же сообщал, что результаты аудита должны быть представлены в апреле.