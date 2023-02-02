В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" продолжает обсуждать с "Газпромом" текущие вопросы об объемах поставок газа и оплате, между сторонами есть недопонимание, заявил телеканалу TV8 глава молдавской компании Вадим Чебан.

"У нас продолжается диалог с "Газпромом", я недавно был в Москве. Обсуждали разные текущие вопросы. Это технический диалог - об объемах поставок, оплате и т.д. К сожалению, сейчас отсутствует диалог между акционерами (основными акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" - 50% и правительство Молдавии - 35,33% - ИФ). Есть определенное недопонимание", - сказал Чебан. По его словам, это связано, прежде всего, с разногласиями по вопросу исторического долга и его аудита.

"Результаты аудита должны быть в ближайшее время. Я не могу комментировать этот вопрос. Были разные слухи, говорили, что "Газпром" априори не признает эти результаты. Пока рано говорить. Все ждут результаты аудита - и правительство Молдавии, и "Газпром". Думаю, что потом эти результаты будут обсуждаться на заседании совета директоров. Посмотрим, как дальше пойдет диалог", - продолжил он.

"Молдовагаз" сейчас закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам, чем у "Газпрома", отметил Чебан. Он напомнил, что с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях 8,06 млн кубометров.

""Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. Украинская компания утверждает, что проблем нет. Так или иначе, с октября и до сих пор "Газпром" поставляет в Молдавию тот же объем газа - 5,7 млн. кубометров в сутки", - сказал глава "Молдовагаза".

Он также напомнил, что по договоренности с Приднестровьем, весь этот объем газа поставляется на левый берег Днестра, а Молдавская ГРЭС (Приднестровье) поставляет на правый берег Днестра около 60% потребляемой в Молдавии электроэнергии.

"Для потребителей с правого берега Днестра "Молдовагаз" сейчас покупает газ у государственной компании Еnergocom. Это газ из ранее созданных резервов, так и покупаемый ежедневно на рынке. Хочу сказать, что сейчас цена на рынке ниже, чем цена от "Газпрома", которая рассчитывается ежемесячно, согласно договору. Это означает, что если бы даже "Газпром" согласился поставлять необходимые нам объемы, мы бы покупали у Energocom. Законодательство нас обязывает покупать газ там, где он дешевле", - сказал Чебан.

Ранее Чебан сообщил, что закупочная предварительная стоимость российского газа для Молдавии в феврале составит $1054 за тысячу кубометров.

Цена газа от ПАО "Газпром" для Молдавии в январе была равна около $1230 за тысячу кубометров. По данным молдавской госкомпании Energocom, средняя цена потребленного Молдавией газа в декабре 2022 года из альтернативных "Газпрому" источников составила $1094,44 за тысячу кубометров.

Счетная палата Молдавии подсчитала, что долг предприятия "Молдовагаз" перед "Газпромом" на конец 2021 года составил $590,8 млн.

Вопрос о долге стал камнем преткновения в отношениях Молдавии и "Газпрома". Концерн считает, что долг страны - $709 млн, из которых сама задолженность - $433 млн, а остальное - пеня за просрочку платежей.

В 2021 году "Газпром" стал требовать погашения долга. Власти Молдавии заявляли, что признают точную сумму только после независимого международного аудита. В октябре 2021 года стороны заключили соглашение, согласно которому Молдавия должна была провести этот аудит до 1 мая 2022 года. Однако Кишинёв не смог вовремя найти подходящего исполнителя.

В августе Молдавия заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co. Ожидается, что результаты аудита будут доступны в 2023 году.