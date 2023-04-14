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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Контейнерооборот терминалов Global Ports в I квартале сократился на 49%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 48,8%, до тыс. 186 TEU, сообщила компания.

"Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы в I квартале 2023 года снизился на 48,8% по сравнению с I кварталом 2022 года на фоне эффекта высокой базы первых двух месяцев 2022 года, но при этом вырос на 4% по сравнению с IV кварталом 2022 года", - говорится в официальной информации.

Консолидированный грузооборот навалочных грузов Global Ports в первом квартале 2023 года увеличился в 2,4 раза к такому же периоду прошлого года, до 1,269 млн тонн.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Global Ports
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