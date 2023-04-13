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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Международные резервы РФ с 31 марта по 7 апреля выросли на $6,9 млрд

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 апреля составили $600,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 31 марта международные резервы равнялись $593,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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