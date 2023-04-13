Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ в первом квартале 2023 года уменьшился на $22,6 млрд, или на 5,9%, до $357,9 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Уровень внешней задолженности РФ на 1 апреля 2023 года стал минимальным за 16 лет, с 1 апреля 2007 года, когда он составлял $355,6 млрд.

В комментарии ЦБ говорится, что в значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Внешняя задолженность прочих секторов уменьшилась за первый квартал на $15,9 млрд, или на 6,6%, до $225,1 млрд.

Задолженность органов госуправления и ЦБ РФ снизилась за квартал на $5,9 млрд, или на 12,7%, до $40,2 млрд. Задолженность ЦБ и банковского сектора стала меньше на $0,9 млрд, или на 1%, до $92,5 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2022 году снизились на $101,8 млрд, или на 21,1%, с $482,4 млрд преимущественно за счет уменьшения объемов долгосрочных кредитов, привлеченных прочими секторами, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, а также сокращения средств нерезидентов, размещенных на счетах в российских банках.