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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

ГК Softline приобретет разработчика ПО в сфере ЭДО - ООО "Цитрос"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российская ГК Softline подписала соглашение о приобретении ООО "Цитрос" (разработчик продуктов для построения экосистемы управления документами), сообщили "Интерфаксу" в Softline. Сумму сделки там не назвали.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Цитрос" зарегистрировано в декабре 2020 года. Владельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, является ее генеральный директор Кирилл Соколов. Выручка в 2021 году составила 80,6 млн рублей, чистая прибыль - 27,8 млн рублей (более поздние данные компания не публиковала).

Портфель продуктов ООО "Цитрос" включает в себя систему электронного документооборота, кадровый и юридически значимый ЭДО, электронные архивы. Среди клиентов "Цитрос" - российские компании крупного и среднего бизнеса, а также госорганы.

В Softline отметили, что сделка позволит компании расширить портфель бизнес-приложений, дополнив собственную платформу SL ECM пакетом прикладных решений для сквозной автоматизации процессов управления цифровым контентом (ECM) на всех этапах жизненного цикла. "ГК Softline становится поставщиком полного стека импортонезависимых продуктов класса ECM", - отметили в компании.

"Softline ставит перед собой амбициозную цель - занять лидирующее место на рынке прикладного программного обеспечения. Перспективы роста ЕСМ-направления, по различным оценкам, варьируются от 10% до 13% ежегодно и перекликаются с общей динамикой роста рынка корпоративных приложений. Это продиктовано потребностями бизнеса и поддержано развитием законодательства. Поэтому мы считаем компанию "Цитрос" значимым дополнением продуктового портфеля Softline", - заявил член совета директоров ГК Softline Тагир Яппаров.

ГК Softline -поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Российская компания была частью основанной Игорем Боровиковым международной группы Softline, которая в 2022 году была разделена на российский и международный бизнес. Российский бизнес после разделения был продан Боровикову за символический $1, международный - продолжил работу, сменив название на Noventiq.

В апреле Боровиков и группа инвесторов приняли решение продать 100% ГК Softline фонду под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал". Планируется, что сделка будет полностью завершена до 30 апреля этого года.

Кирилл Соколов Softline Цитрос Игорь Боровиков
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