Минэкономразвития прогнозирует снижение в 2022 г. реальных зарплат и доходов на 2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает снижение реальных заработных плат в РФ и реальных доходов населения в РФ на 2% в 2022 году, говорится в презентации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представленной им в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

Согласно презентации, Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в 2023 году на 2,6%, в 2024 году - на 2,9%, в 2025 году - на 2,8%.

Прогноз министерства по росту реальных доходов населения в 2023 году равняется 2,0%, в 2024 году - 3,1%, в 2025 году - 2,8%.