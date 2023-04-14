Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян на 3,4% в 2023 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2023 году на уровне 3,4%, в 2024-2026 гг. - рост на 2,6-2,7% в год.

Минэкономразвития РФ внесло в правительство согласованные с Минфином основные параметры сценарных условий на 2023-2026 годы, сообщил журналистам представитель министерства.

Рост реальных зарплат в 2023 году прогнозируется на уровне 5,4%, в 2024 году - 2,8%, в 2025 году - также 2,8%, в 2026 году - 2,5%.

В Минэкономразвития ожидают, что минимальные уровни безработицы сохранятся на всем периоде - среднегодовой уровень безработицы заложен на уровне 3,5% на 2023-2026 годы.

"Росту реальных зарплат будет способствовать замедление инфляции - ожидаем ее в 2023 году на уровне 5,3%, а начиная с 2024 года инфляция будет составлять 4% в год", - сказал представитель Минэкономразвития.