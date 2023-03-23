МТС купила завод для промышленного производства автомобильной электроники

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело 100% ООО "Ди Вай Технолоджис", которое занимается строительством завода для промышленного производства автоэлектроники на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" (площадка "Алабушево").

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", сделка состоялась 20 марта, покупателем выступило ООО "МТС Авто". "Ди Вай Технолоджис" зарегистрирована в 2019 году, в качестве основного вида деятельности указано "производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств". Компания выкуплена у Дениса Смирнова, Николая Смирнова и Ильи Коробова.

В опубликованном в четверг пресс-релизе МТС говорится, что завод включен в программу Минпромторга АК-2035 по обеспечению автопроизводителей критическими компонентами и материалами автомобильной промышленности.

На заводе планируется разрабатывать и выпускать продукцию систем connectivity и телематики, аппаратных решений для безопасности вождения, бортовых информационных и мультимедийных систем с интегрированными сервисами экосистемы МТС и партнеров и др. Кроме того, там планируется разместить лабораторию для испытаний и тестирования продукции.

Предполагается, что продукция будет полезна автомобильным заводам, сборочным площадкам новых автомобилей, транспортно-логистическим компаниям, операторам каршеринга и др.

Финансовые параметры сделки в МТС не раскрывают.

"МТС Авто" уже занимается разработкой локального софта, который может лечь в основу производства аппаратной части и принципиально новых решений для обеспечения безопасности и комфорта водителей. Поэтому мы продолжаем расширять инвестиции в направление "МТС Авто", а также в программы производства автокомпонентов в рамках решения задач отрасли по импортозамещению", - заявил гендиректор "МТС Авто" Денис Смирнов, слова которого приведены в пресс-релизе.

МТС развивает направление умных мультимедийных систем для автомобилей "МТС Авто" с лета 2020 года. Тогда же оператор приобрел российских разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей "Стопол Авто" и "Коагент Рус".

Основным направлением "МТС Авто" является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка мультимедийных устройств, систем комфорта и телематики, а также программного обеспечения к ним. Еще одним направлением деятельности является создание комплексных решений для цифровизации автотранспортной отрасли.

Осенью 2022 года "МТС Авто" приобрела контроль в провайдере навигационных и картографических решений "Навител".