Еврокомиссии предложат инструменты ограничения экспорта агропродукции с Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны-соседи Украины - Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Польша согласовали совместную позицию по проблеме экспорта украинской сельхозпродукции и готовы внедрить инструменты, ограничивающие ввоз "конкретных товаров", сообщил глава Минсельхоза Польши Роберт Телуш.

14 апреля представители этих стран на встрече выработали совместное видение ситуации, определили возможные инструменты ограничения поставок с Украины. Эти выводы будут содержаться в их письме Европейской комиссии.

Телуш после встречи сообщил на брифинге, что провел онлайн-переговоры с министром агрополитики Украины Николаем Сольским.

"Мы хотим подписать документ, которым прекратим импорт зерна из Украины в Польшу. Нам еще нужно проработать технические детали", - сказал он, добавив, что до подписания документа еще будет не один разговор с украинским коллегой.

Телуш напомнил, что ввоз украинского зерна с выгрузкой в Польше уже прекращен, но пока еще разрешен его транзит. Однако польские власти, по его словам, хотят "обезопасить Польшу". "Я должен особо подчеркнуть, что мы продолжаем отказываться от транзита. Коридоры солидарности (сформированные Евросоюзом для вывоза агропродукции из Украины - ИФ) должны работать. Нам нужно помочь Украине, но так, чтобы это не было затратно для Польши", - сказал министр.

AP ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировал ситуацию Минсельхоз Венгрии.