Словакия запретила переработку зерна с Украины и продажу муки из него

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Словакии 13 апреля запретило переработку импортируемого с Украины зерна, а также продажу произведенной из него муки на внутреннем рынке, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение об ограничении в Словакии принято после того, как в партии пшеницы с Украины весом 1,5 тыс. тонн, которая отправлялась на обмолот, было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека.

"Министерство (...) вместе с подчиненными организациями обеспечит отбор образцов всего зерна и муки с Украины, которое уже хранится в Словакии", - отмечает министерство.

О результатах анализа партии украинского зерна Словакия проинформирует страны-члены ЕС и украинского посла Мирослава Кастрана.

Отдельно этот вопрос обсудят министры сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а также Румынии и Болгарии на встрече в пятницу.

"Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать любое украинское зерно и зерновые продукты", - отмечается в сообщении без уточнения, на какой срок вводится эта мера.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины. В частности, румынские фермеры требуют запретить транзит и импорт зерна с Украины на период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года. Если власти не выполнят это требование, протестующие угрожают 7 июня начать масштабную общенациональную общегосударственную акцию протеста.

На прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на цены, но транзит будет разрешен. Польские общественные организации также активно обсуждали качество украинского зерна и создали следственную группу по расследованию его продаж на внутреннем рынке. В Венгрии на прошлой неделе была выявлена партия кукурузы с повышенным содержанием пестицидов.

Между тем, польские специалисты в сфере фитосанитарии утверждают, что все партии зерна проходят проверку на европейской границе. Проблема с украинским зерном, по их мнению, носит политический характер.