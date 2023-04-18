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"Яндекс Маркет" ввел должность коммерческого директора

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Операционного директора "Яндекс Маркета" Екатерину Звонкову теперь представляют как коммерческого директора сервиса, следует из анонса к предстоящей пресс-конференции "Яндекса" о рекламе в e-commerce и ridetech.

Представитель сервиса подтвердил "Интерфаксу", что Звонкова в марте была назначена коммерческим директором.

Это новая должность в "Маркете". Прежде ответственными за работу с партнерами были другие блоки, объяснили в компании.

В "Яндексе" Звонкова работает с 2019 года, изначально пришла в компанию в качестве коммерческого директора маркетплейса "Беру" (входил в периметр бывшего СП "Яндекса" и "Сбербанка", после стал частью "Маркета" - ИФ).

"Она будет отвечать за развитие бизнеса продавцов на маркетплейсе и взаимодействие с вендорами и прямыми поставщиками "Маркета". Всех специалистов, которые работают с партнерами маркетплейса - отвечают за их привлечение, обслуживание и разработку для них новых инструментов, - теперь объединили в одну команду", - рассказал представитель "Маркета".

Помимо этого, "Яндекс Маркет" назначил руководителя логистического направления, им стал Александр Костин. До того, как занять этот пост, он также работал с логистикой сервиса, развивая на площадке новые технологии. Костин в "Яндексе" с 2014 года.

Яндекс Яндекс Маркет Екатерина Звонкова Александр Костин
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