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Маркетплейс "Беру" будет интегрирован в "Яндекс.Маркет"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что с 1 октября объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом", и на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары. На ценовую политику это не должно повлиять.

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Маркетплейс "Беру" будет доступен в разделе "покупки" "Яндекс.Маркета". В едином личном кабинете пользователей "Маркета" появится корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные "Беру" бонусы с новым названием — "Маркет Бонусы". К концу 2020 года "Яндекс.Маркет" обещает продавать и доставлять более 2 миллионов товаров.

"Яндекс.Маркет" до июня этого года на 45% принадлежал Сбербанку, интернет-компания выкупила эту долю за 42 млрд рублей. Сделка стала последней в "разводе" "Яндекса" и Сбербанка.

"Яндекс.Маркет" планирует обновить стратегию, с помощью которой предполагается реализовать три задачи в 2023 году: достигнуть положительной скорректированной EBITDA, войти в топ-3 местных игроков на рынке e-commerce и увеличить ассортимент до 5 млн SKU.

Сервис "Беру" был запущен в октябре 2018 года в рамках сотрудничества "Яндекса" со Сбербанком.

Яндекс Беру Сбербанк Яндекс.Маркет

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