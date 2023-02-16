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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

"Яндекс Маркет" запустил систему рассрочки для продавцов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс Маркет" начал выдавать средства продавцам, работающим с сервисом, на развитие бизнеса, сообщила компания.

Услуга рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса с ежемесячным оборотом не более 3 млн рублей. Максимальный лимит у каждого продавца будет индивидуальным и составит не более 1,5 оборота за месяц. Таким образом, максимальная сумма выделяемых средств на продавца будет составлять до 4,5 млн рублей.

Еще одно условие выдачи средств "Яндексом" - партнерство с "Маркетом" от 6 месяцев по трем моделям: FBY (хранение, сборка и доставка заказов на стороне сервиса), FBS (хранение и сборка заказов на стороне продавца, доставка на стороне "Маркета") или "Экспресс" (хранение и сборка заказов на стороне продавца, экспресс-доставка на стороне маркетплейса).

Возврат средств "Яндекс Маркету" будет осуществляться в течение 3 или 6 месяцев.

Яндекс Яндекс Маркет
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