"Яндекс Маркет" сменил коммерческого директора

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческим директором "Яндекс Маркета" вместо Екатерины Звонковой назначен Владимир Новиков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

Звонкова продолжит работу в компании в рамках бизнес-группы "Яндекса" "E-commerce и ridetech".

Новиков пришел в "Яндекс Маркет" в мае 2023 года на роль коммерческого директора трансграничных продаж. До "Яндекса" он в течение семи лет занимал различные должности в AliExpress Россия, включая должность коммерческого директора сервиса.

"Яндекс Маркет" ввел должность коммерческого директора весной прошлого года.