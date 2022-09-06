"Соллерс Авто" допустила партнерство с Chery, но уже не на базе УАЗа

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс Авто" продолжает видеть перспективы партнерства с китайским автопроизводителем Chery, но на базе Ульяновского автозавода оно уже невозможно из-за санкционных рисков, заявила журналистам акционер группы Зоя Каика в кулуарах ВЭФ-2022.

"История с Chery не исчерпана, но она сейчас невозможна вокруг "УАЗа", - сказала она, подтвердив, что ограничителем служат санкционные риски.

"Изначально переговоры с Chery строились как СП вокруг "УАЗа". Для нас это было, не скрою, одним из выходов в стратегическом развитии "УАЗа" с точки зрения его потребности в новой платформе. Но сейчас, к сожалению, это невозможно в таком формате. Но это не означает, что это нереализуемо в других форматах", - добавила Каика.

"УАЗ" был включен в санкционные списки Евросоюза в начале июня.

Как сообщалось, бизнесмен Вадим Швецов позже в июне продал контрольный пакет в "Соллерс Авто" (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры группы: гендиректор "УАЗа" и СП "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс Авто" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

Каика отметила, что Швецов начал обсуждать продажу контрольного пакета в 2022 году, до введения санкций в отношении "УАЗа".

"Просто так совпало, что сделка состоялась практически сразу после попадания в европейский шестой пакет (санкций - ИФ). Но начали мы ее обсуждать с Вадимом Аркадьевичем еще за какое-то время до. Не в прошлом году, в этом году. Но это с санкциями никак не связано", - сказала она.

"Он нам искренне совершенно сказал, что он не чувствует в себе драйва, скажем так, с нуля опять начинать делать стратегию "Соллерса" в новых условиях", - добавила Каика.

По ее словам, партнерская модель, в которую в "Соллерсе" "долгие годы верили и которую пытались реализовать, действительно, в текущих реалиях невозможна".

По словам совладелицы группы, "Соллерс Авто" стремится как можно быстрее перезапустить приостановленные производственные площадки СП с Ford и Mazda в Елабуге и Владивостоке соответственно.

"Там нет окончательного посыла от Ford и Mazda, что "мы ушли и никогда не вернемся в Россию". Но там есть ситуация завешенная, которая нас не вполне устраивает с точки зрения того, что они-то - там, а мы - здесь. Это может длиться неопределенное время, которое их не тяготит, а нас-то как раз тяготит очень. Потому что, во-первых, это персонал, который в простое находится. Во-вторых, это активы. Если автомобильный завод, условно, полгода простаивает, то он уже начинает существенно терять" - пояснила Каика.