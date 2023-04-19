FESCO в 2023 году намерена нарастить парк контейнеров до 160 тысяч TEU

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сообщила, что планирует в течение 2023 года увеличить контейнерный парк до 160 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

"Неделю назад группа ввела в парк новые контейнеры общей вместимостью 12 тысяч TEU, еще партия контейнеров суммарным объемом 3 тысячи TEU поступит в течение двух-трех недель. Таким образом, в мае контейнерный парк FESCO составит уже 150 тысяч TEU", - говорится в сообщении.

До конца 2023 года FESCO планирует приобрести еще партию сухих универсальных контейнеров объемом порядка 10 тысяч TEU, тем самым увеличив свой парк до 160 тысяч TEU.

FESCO в 2023 году планирует нарастить парк контейнеров до свыше 150 тысяч TEU, увеличить флот до 35 судов, сообщал ранее "Интерфаксу" председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В ее управлении находится парк контейнеров более 135 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тысяч единиц. Флот группы состоит из 26 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.