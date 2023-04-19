Международный инвестиционный банк после попадания под санкции вернется из Венгрии в РФ

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Международный инвестиционный банк (МИБ) после попадания под блокирующие санкции США перенесет штаб-квартиру из Венгрии обратно в Россию, говорится в сообщении МИБа.

Головной офис МИБа был перенесен из Москвы в Будапешт в 2019 году.

"С учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке, основания для дальнейшего функционирования МИБа из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Банк начал перенос операций и функций штаб-квартиры из Венгрии в Россию", - сказано в сообщении.

Международный инвестиционный банк попал под санкции США 12 апреля. В SDN List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Потапов и Имре Ласлоцки, под санкциями оказалась и российская "дочка" банка "МИБ Капитал".

До настоящего времени членами банка являлись Россия, Венгрия, Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния. Однако, помимо Венгрии, свой выход из состава акционеров МИБа ранее анонсировали Румыния (с 9 июня) и Болгария (с 15 августа). До этого из состава акционеров вышли Чехия и Словакия.

Венгрия заявила о прекращении участия в работе МИБа, после того как США ввели против банка санкции.