Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Международный инвестиционный банк (МИБ) после выхода Венгрии из состава акционеров перенес штаб-квартиру обратно из Будапешта в Москву, эти изменения внесены в устав банка, следует из сообщения МИБа.

Головной офис МИБа был перенесен из России в Венгрию в 2019 году.

МИБ в 2023 году потерял всех своих европейских акционеров. В январе прошлого года из состава акционеров вышли Чехия и Словакия, в июне вышла Румыния, а двумя месяцами позднее - Болгария. Венгрия заявила о выходе из МИБа 13 апреля 2023 года, на следующий день после введения блокирующих санкций США, официально перестала быть участником банка с октября прошлого года.

Согласно принципам урегулирования взаимных обязательств, между МИБом и выбывающей страной-участницей оформляется международный договор. На конец 2023 года соглашения с выбывающими странами не подписаны и не определена величина взаимных обязательств, говорится в отчетности банка.

Сейчас членами банка являются Вьетнам (3,4%), Куба (7,7%), Монголия (4,9%) и РФ (84%). В конце декабря прошлого года совет управляющих утвердил конвертацию части доли РФ в оплаченном капитале банка в бессрочный субординированный депозит в размере 111 млн евро под процентную ставку 0,01% годовых.

Международный инвестиционный банк подпал под санкции США в апреле 2023 года. В SND List также были включены глава банка Николай Косов, заместители председателя правления банка Георгий Потапов и Имре Ласлоцки, под санкциями оказалась и российская "дочка" банка - "МИБ Капитал".

По итогам 2023 года денежные средства на счетах депозитарного партнера МИБа, которые ограничены к использованию компанией Euroclear (платежный агент - Росбанк) и другими компаниями, составили 170,5 млн евро (72 млн евро по итогам 2022 года), говорится в отчетности банка. По состоянию на 31 декабря 2023 года банком был создан резерв в размере 22,3 млн евро (18 тыс. евро на конец 2022 года).

После подпадания под санкции все европейские банки закрыли или заблокировали счета МИБа, банк также лишился возможности проводить операции со счетами в евро и валютой других стран-участниц (кроме РФ) в Европе.

При этом банк не погасил свои облигации, номинированные в чешских кронах, венгерских форинтах, румынских леях и евро, в связи с отказом платежного агента (Citibank N.A., Лондон) принимать денежные средства или отказом европейских финансовых институтов выполнять платежные поручения банка в части погашения обязательств перед инвесторами МИБа.

"В настоящее время банк не имеет возможности исполнять свои обязательства перед европейскими кредиторами в связи с техническими ограничениями, однако активов банка на территории Европейского союза достаточно для выполнения его обязательств", - говорится в отчетности банка за 2023 год. Банк также заявил о намерении выполнить обязательства перед инвесторами, контрагентами и другими заинтересованными сторонами при появлении необходимых условий.

Также все заемщики банка из европейских стран не могут выполнять обязательства перед банком в связи с техническими трудностями, связанными с односторонними действиями европейских финансовых институтов, которые отказались предоставлять платежную инфраструктуру, отмечает МИБ. Для таких заемщиков банк выпускает согласие на перенос сроков платежей.

По итогам 2023 года заемщикам из Венгрии было выдано кредитов на сумму 51,7 млн евро, из Болгарии - 46,6 млн евро, из Италии - 15,8 млн евро, Чехии - 15,6 млн евро, из Каймановых островов/Кипра - 13 млн евро, из Нидерландов - 6,9 млн евро и из Словакии - 300 тыс. евро.

Банку в 2023 году для покрытия срочных потребностей в ликвидности пришлось продать кредиты клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости, на сумму, эквивалентную 93,1 млн евро, с убытком в размере 3,3 млн евро (в 2022 году банк продал кредиты клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости, на сумму, эквивалентную 384,4 млн евро, с убытком в размере 27,7 млн евро).

Кроме того, для поддержания позиции по ликвидности в 2023 году банк продал ценные бумаги на сумму 23,3 млн евро, в результате чего он понес убытки в размере 3,2 млн евро (в 2022 году банк продал ценные бумаги на сумму 25 млн евро с убытком в размере 1,8 млн евро).

МИБ - наднациональная межгосударственная финансовая организация, учреждена в 1970 году странами-членами Совета экономической взаимопомощи. Основное направление его деятельности - кредитование инвестиционных проектов.