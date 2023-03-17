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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

С начала года IT-компании глобально сократили более 139 тысяч сотрудников

Темпы сокращений позволяют предположить, что по увольнениям в IT 2023 год превзойдет предыдущий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - С начала 2023 года IT-компании сократили более 139 тысяч сотрудников, показывают данные, которые собирает портал Layoffs.fyi.

При этом показатель увеличился более чем втрое с середины января.

Данные говорят о том, что количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 года значительно превысит показатель за 2022 год. С начала года 498 техкомпаний сократили 139 033 человек. За весь 2022 год 1024 компании уволили 154,34 тысячи сотрудников, сообщает Layoffs.fyi.

На этой неделе Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) заявила о планах уволить еще 10 тысяч человек в рамках программы сокращения расходов. В ноябре компания уже сократила штат более чем на 11 тысяч сотрудников.

В число техкомпаний, объявивших об увольнениях в этом году, входят американские Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc., Zoom Video Communications, eBay, Dell Technologies, PayPal Holdings, International Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также германская SAP и шведская Spotify Technology.

Layoffs.fyi США Роджер Ли Dell PayPal IBM Spotify
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