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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Акции Сбербанка умеренно просели после утверждения рекордных дивидендов за 2022 год

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка днем в пятницу умеренно просели после известий об утверждении акционерами рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа), однако массовых распродаж по факту ожидаемого события не наблюдается.

На Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка к 12:23 по московскому времени стоили 235,41 рубля (-0,4%, объем торгов превысил 17,97 млрд рублей), "префы" - 235,5 рубля (-0,4%).

Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направит рекордные 565 млрд рублей. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф допустил, что рекордный результат по абсолютному размеру дивидендов за 2022 года в перспективе будет перекрыт.

Также Греф отметил, что Сбербанк оценивает потенциальную выплату windfall tax для себя в сумму около 10 млрд руб., воспользуется опцией заплатить досрочно.

Индекс МосБиржи просел до 2629,55 пункта (-0,3%).

Сбербанк
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