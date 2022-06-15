ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ. Рекомендации даны "в условиях структурной трансформации российской экономики", отмечается в документе.

ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

ВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Не собирается выплачивать дивиденды и Сбербанк, его годовое собрание намечено на 29 июня.