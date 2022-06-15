Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ. Рекомендации даны "в условиях структурной трансформации российской экономики", отмечается в документе.

ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

ВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Не собирается выплачивать дивиденды и Сбербанк, его годовое собрание намечено на 29 июня.

ЦБ РФ Дмитрий Тулин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Мурашко не увидел необходимости в массовой вакцинации от оспы в России

Глава правления банка "Синара" и его зам сменили в совете директоров Пумпянских

"Газпром" снизит прокачку по "Северному потоку" до 67 млн куб. м в сутки

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Дума приняла во II чтении законопроект о запрете разработки недр для иностранных компаний

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });