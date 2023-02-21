"Норникель" отправил много проектов на перепроектировку из-за недоступности оборудования

Это сделало прогноз по росту производства к 2030 году нерелевантным

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Норильскому никелю" пришлось отправить на перепроектирование огромное количество проектов из-за отсутствия доступа к оборудованию, сообщил директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков, отвечая на вопросы инвесторов на канале БКС Live.

Неактуальность долгосрочного прогноза

По его мысли, это делает долгосрочный прогноз по росту производства к 2030 году нерелевантным.

Согласно опубликованному в 2021 году долгосрочному прогнозу, "Норникель" планировал после 2030 году увеличить выпуск никеля на 20-30% (к данным 2017 года), до 250-270 тыс. тонн. Производство палладия и платины должно было вырасти на 40-50%, до 150-160 тыс. тонн. Меди планировалось выпускать на 20-30% больше, на уровне 490-530 тыс. тонн.

"В 2021 году мы давали прогноз довольно большого роста к 2030 году по всем металлам. Сейчас, с учетом тех реалий, в которых мы оказались, с невозможностью поставить оборудование, огромное количество проектов отправлено на перепроектировку – и в горной добыче, и в металлургии. Это займет какое-то время. Мы готовы будем рассказать подробнее о среднесрочном росте производства не ранее четвертого квартала 2023 года", - сказал он.

В текущем году "Норникель" ожидает сокращения производства никеля на 5% (до 204-214 тыс. тонн), палладия – на 11% (2,407-2,562 млн унций), что вызвано в первую очередь переносом ремонта одной из печей Надеждинского металлургического завода.

Качество руды

В то же время Боровиков подчеркнул, что опасения на счет истощения запасов высокорентабельной (богатой) руды преувеличены. Запасов по JORC у "Норникеля" более чем на 40 лет. "На горизонте 10 лет никаких изменений в смеси руд мы не увидим. Как мы добывали определенное количество богатых, медистых и вкрапленных руд на действующих рудниках, так все будет без изменения", - сказал Боровиков. Единственным изменением станет ввод проекта "Медвежий ручей", где добыча ведется открытым способом и преобладают вкрапленные руды, в которых выше доля платиноидов.

Говоря о темпах сокращения оборотного капитала, Боровиков заявил: "Все плохое [с точки зрения негативных факторов, влияющих на оборотный капитал], что могло случиться, случилось в прошлом году".

Чистый оборотный капитал "Норникеля" по итогам прошлого года увеличился до $4 млрд (с $1,27 млрд на конец 2021 года), в основном за счет роста запасов металлопродукции.

"Перед блоком сбыта стоит задача продать все, что застряло в транспортных цепочках. Мы будем стараться все сделать, чтобы эти средства высвободить. Мы ожидаем, что это будет довольно мощный положительный фактор", - пояснил он.

С другой стороны, на финансовые результаты может повлиять продолжающийся рост себестоимости (запасы учитываются по себестоимости) и ремонт печи на Надеждинском заводе, где возрастет незавершенное производство, что является также одной из причин сокращения выпуска металлов в этом году.

Изменение рынков сбыта

По итогам 2022 года значительных изменений в географической структуре сбыта металлов "Норникеля" не произошло, хотя некоторый отток из ключевой зоны ЕС наблюдался: доля Европы в выручке компании снизилась до 47% с 53% по итогам 2021 года. Доля Азии подросла до 31% с 27% годом ранее, а доля Америки осталась на уровне 15%, РФ и СНГ – 5%. Относительная стабильность объясняется тем, что в прошлом году в основном продавались законтрактованные в конце 2021 года объемы; клиенты "Норникеля" выполняли свои обязанности, так как компания не находится под санкциями, пояснил Боровиков.

"Сейчас ситуация поменялась. Наверное, вы увидите довольно сильный переток на другие рынки с европейского", - отметил директор департамента. Изменения можно будет увидеть по результатам первого полугодия, уточнил он.

При этом продукция "Норникеля" реализуется без дисконта. "Мы не нефтяники, с дисконтом мы ничего не продаем", - сказал Боровиков. Но премии могли снизиться.

Новых клиентов находить нелегко, процесс идет медленно, признал он: "Мы каждый день сталкиваемся с лабиринтами, которые нам клиенты выстраивают, в первую очередь это связано с логистикой".

Дивиденды

Боровиков подчеркнул, что информация о предложениях по уровню дивидендов, которая была в СМИ ранее ($1,5 млрд) не является корректной.

"Это неправда. Менеджмент никогда не говорил о $1,5 млрд дивидендов и никогда не подтверждал эту цифру. Эта цифра не имеет никакого отношения к менеджменту "Норникеля" и его предложениям", - подчеркнул он.

"Менеджмент представил акционерам всю выкладку о финансовом состоянии и рисках для финансовой устойчивости. А дальше пусть акционеры сами решают, какие дивиденды через совет директоров предложить собранию акционеров", - заявил директор департамента.

"Думаю, до июня это точно произойдет. Дождитесь, будет какая-то цифра", - добавил он.

Говоря о подходах к будущим выплатам, директор департамента напомнил, что пик инвестиций "Норникеля" продлится до конца 2025 года. В случае падения цен на металлы выплаты от EBITDA сделают компанию уязвимой. "Если net debt/EBITDA будет не 1, а 2, это будет тревожным звонком.... Это тот уровень, куда мы бы не хотели заходить", - заключил он.