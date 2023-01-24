"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13%

Офис компании "Норникель" в Норильске Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Норникель" в четвертом квартале 2022 года выпустил 59,73 тыс. тонн никеля, что на 1% выше уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании.

Всего в 2022 году компания выпустила 218,97 тыс. тонн никеля, что на 13% выше показателя 2021 года.

Прогноз по выпуску никеля составлял 205-215 тыс. тонн никеля. Основной причиной более высоких, чем ожидалось, результатов стал перенос ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год, пояснила компания.

Объем производства меди в четвертом квартале 2022 года составил 115,84 тыс. тонн, что на 2% выше уровня предыдущего квартала. За год выпуск меди вырос на 6%, до 432,98 тыс. тонн.

Без учета Забайкальского дивизиона производство меди из собственного сырья в 2022 году составило 366 тыс. тонн, что соответствует прогнозу на уровне 365-385 тыс. тонн.

В текущем году "Норникель" планирует выпустить 204-214 тыс. тонн никеля и 353-373 тыс. тонн меди.

Также "Норникель" сообщил, что модернизация Норильской обогатительной фабрики после аварии 2021 года успешно завершена. Это позволило вывести ее на полную проектную мощность около 9,2 млн тонн в год в декабре 2022 года.

"В прошлом году нам удалось минимизировать влияние новых рисков, связанных с изменением геополитической обстановки, на нашу операционную деятельность. В частности, были налажены альтернативные каналы поставки запчастей и начаты закупки техники и оборудования у новых иностранных поставщиков из дружественных стран и из России, а также были выстроены новые логистические маршруты. В четвертом квартале наши горные предприятия уже начали получать новую технику и запасные части", - прокомментировал ситуацию старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

"Мы ожидаем, что в 2023 году риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать влияние на нашу операционную деятельность. В этом году мы планируем продолжить реализацию программы модернизации и ремонтов оборудования, направленную на повышение уровня промышленной безопасности", - добавил он.