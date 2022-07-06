Ведомства согласовали законопроект о старательской деятельности в золотодобыче

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ведомства согласовали и направили в правительство законопроект о старательской деятельности, или о так называемом вольном приносе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды.

"Законопроект "О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса РФ в связи с принятием федерального закона "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подготовлен Минвостокразвития. Минприроды рассматривало его и согласовало. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в правительстве и подготавливается к внесению в Государственную Думу", - отметил представитель ведомства.

Законопроектом вводится понятие "старательская деятельность", под которой подразумевается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов (золота, серебра, платины и металлов платиновой группы), осуществляемой гражданами России, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на старательных участках непромышленным способом. Старательская деятельность будет осуществляться на территории субъектов ДФО и территориях, относящихся к Арктической зоне России. Конкретные районы определяются уполномоченным федеральным органом власти (Минвостокразвития) по согласованию с Ронедрами.

В настоящее время законно добывать золото в РФ могут лишь юридические лица, получившие соответствующую лицензию. Закон о "вольном приносе" предоставит такую возможность и рядовым гражданам - индивидуальным предпринимателям. Для оформления статуса старателя и дальнейшего взаимодействия с регулирующими органами предприниматель сможет воспользоваться специальной информационной системой. Старательский участок можно будет выбрать самостоятельно по аналогии с "дальневосточным гектаром".

Для старателей будет действовать ряд ограничений: нельзя будет применять взрывные работы, снимать слой земли более 5 м, использовать экологически опасные вещества и оборудование мощностью более 5 кВт. По окончании отработки участка нужно будет провести мероприятия по его восстановлению.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой – возможные злоупотребления и криминализация отрасли. Хотя, отмечают авторы законопроекта, анализ исторического опыта России показывает, что криминогенная ситуация в сфере добычи драгметаллов, напротив, ухудшилась после отмены легальной добычи золота гражданами. Сейчас значительная доля драгметалла в стране добывается нелегально старателями-одиночками, которые сбывают золото на "черном" рынке по ценам в 1,5-2 раза ниже рыночных.

Легализация старательской деятельности позволит вывести этот бизнес из тени, повысить его доступность и привлекательность, сократить нелегальную добычу и незаконный оборот драгметаллов, создать новые рабочие места, а также повысить значимость непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, рассчитывает Минприроды.

Сейчас практически нетронутыми остаются россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных – с запасами до 20-30 кг. Их эксплуатация традиционными промышленными способами при современной конъюнктуре рынка экономически неэффективна. По самым скромным оценкам в различных регионах России насчитывается около 10 тыс. таких непромышленных россыпей.