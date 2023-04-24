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"Детский мир" потратит 25-35 млрд рублей на выкуп акций у несогласных с трансформацией

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Детский мир" оценило объем выплат акционерам, которые откажутся получать долю в ООО "ДМ" в рамках трансформации ритейлера из публичной в частную компанию, в диапазоне от 25 млрд до 35 млрд рублей.

Эта оценка приведена в отчетности компании. Разброс оценок объясняется тем, что точное количество акционеров ПАО, которые откажутся от вхождения в капитал частной компании, в настоящий момент определить невозможно, сказано в отчете (подписан 29 марта).

Стоимость выкупа за акцию пока также не установлена, однако планируется, что она не будет ниже 71,5 рубля за акцию. Предполагается, что добровольное предложение о продаже акций пройдет с мая-июня по август 2023 года, а обязательное - с августа-сентября.

В конце 2022 года акционеры "Детского мира" утвердили реорганизацию компании в форме выделения из нее ООО "ДМ". Согласно отчету, "Детский мир" выкупил у акционеров, несогласных с реорганизацией или не участвовавших в собрании по этому вопросу, 3 211 864 акции стоимостью 71,5 рубля. Таким образом, на выкуп было направлено 229,65 млн рублей.

Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в 2022 году по РСБУ выросла на 32,6% и составила 9,92 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 5%, до 178 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 21,3%, достигнув 61 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года компания управляла 1086 магазинами - "Детский мир", "Зоозавр" и "Детмир Мини".

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Сейчас основные бенефициары компании - экс-глава ПАО "Полюс" Павел Грачев и бывший старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин (их структура владеет 19,99% акций). Free float до выкупа акций у несогласных акционеров составлял около 60%.

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