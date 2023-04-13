Финский Fortum видит интерес к своим активам в РФ не только внутри страны

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Финский Fortum продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим российским активам не только в РФ, но и в других странах, сообщил топ-менеджер компании в ходе ее годового собрания.

Как пояснил позднее в ходе собрания CEO компании Маркус Раурамо, Fortum не может продолжать бизнес в России, уход нужен, чтобы продолжить бизнес компании в целом. "Сделка произойдет, но когда именно, я пока не могу сказать", - сказал он, напомнив о необходимых для сделки разрешениях со стороны государства.

Презентованная в начале марта новая стратегия Fortum не включает в себя бизнес в РФ. Как сообщал финский энергохолдинг, компания продолжает процесс выхода из российских активов, рассматривая их продажу как предпочтительный вариант.

В своем отчете по итогам 2022 г. Fortum отмечал, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в РФ не состоится или будет серьезно отложена. Также финская компания указывала на "риск продажи по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов".

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае прошлого года объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").