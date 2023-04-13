Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Финский Fortum видит интерес к своим активам в РФ не только внутри страны

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Финский Fortum продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим российским активам не только в РФ, но и в других странах, сообщил топ-менеджер компании в ходе ее годового собрания.

Как пояснил позднее в ходе собрания CEO компании Маркус Раурамо, Fortum не может продолжать бизнес в России, уход нужен, чтобы продолжить бизнес компании в целом. "Сделка произойдет, но когда именно, я пока не могу сказать", - сказал он, напомнив о необходимых для сделки разрешениях со стороны государства.

Презентованная в начале марта новая стратегия Fortum не включает в себя бизнес в РФ. Как сообщал финский энергохолдинг, компания продолжает процесс выхода из российских активов, рассматривая их продажу как предпочтительный вариант.

В своем отчете по итогам 2022 г. Fortum отмечал, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в РФ не состоится или будет серьезно отложена. Также финская компания указывала на "риск продажи по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов".

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае прошлого года объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").

Fortum
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

Внешний долг РФ в I квартале снизился на 5,9%, до минимума за 16 лет

ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Суд отказал "ГАЗу" в аресте имущества VW в Нижнем Новгороде по иску на 15,6 млрд рублей

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

"Траст" выставил на торги 90% банка "Точка", начальная цена - 22,7 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });