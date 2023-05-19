"Глория Джинс" запланировала выход на международные рынки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Глория Джинс" планирует выход на зарубежные рынки: на рекрутинговом сервисе Headhunter компания разместила вакансию ведущего менеджера по развитию работы с международными маркетплейсами.

Согласно требованиям к соискателям, будущему сотруднику предстоит проводить анализ потенциала ведущих мировых ecommerce площадок и разработку стратегии вывода на международный рынок, искать потенциальных иностранных партнеров и вести с ними переговоры. Кроме того, необходимо проводить оценку онлайн рынка потенциальных стран и потребностей и требований международных клиентов, а также анализировать конкурентов, разрабатывать рекомендации для улучшения продаж.

"Мы активно развиваемся и постоянно ищем в команду сильных профессионалов, которым нравятся амбициозные задачи. Компания изучает возможности выйти на новые зарубежные рынки, как в офлайне, так и в онлайне", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Глория Джинс", отметив, что интерес к конкретным онлайн-площадкам в компании не комментируют.

Сейчас продукция группы представлена на крупнейших российских онлайн-площадках. Также "Глория Джинс" активно открывает магазины на площадях закрывшихся точек международных брендов, с декабря 2022 года открыла около 30 магазинов, в том числе флагманский на Тверской в Москве.

Группа компаний "Глория Джинс" в 2023 году намерена увеличить объем производства на предприятиях в Ростовской области на 20%. В этом году компания планирует направить на реализацию инвестпрограммы 10 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя 2022 года. В частности, инвестиции в производство составят порядка 2-3 млрд рублей, в розницу - 5-8 млрд рублей.

Выручка группы в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году. Показатель EBITDA вырос на 17,9% и составил 12,5 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 14,6% - до 10,2 млрд рублей.

На 31 декабря 2022 года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости - 520 тыс. кв. метров, торговая - 440 тыс. кв. метров.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске (Ростовская область).