Петербургские заводы Hyundai, Toyota и Nissan отразили 57 млрд руб. убытков по РСБУ за 2022 г.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские автозаводы южнокорейской Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР), японских Toyota (ООО "Тойота Мотор") и Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), составлявшие основу петербургского автокластера, совокупно отразили 57 млрд рублей чистого убытка по РСБУ за 2022 год.

Из отчетности "дочек" автопроизводителей следует, что их суммарная выручка за год рухнула вчетверо - до 157,6 млрд руб. с 639,2 млрд руб. в 2021 году, по итогам которого все они были в прибыли. Тогда она суммарно превышала 36 млрд руб. Дивиденды в течение 2022 года выплачивала при этом лишь "дочка" Nissan, которая в позапрошлом году впервые получила чистую прибыль. Размер дивидендной выплаты в 2022 году превысил 1 млрд руб.

Рекордный убыток по РСБУ во всем российском автопроме за прошлый год получила "дочка" Toyota - его размер превысил 32 млрд руб. Компания не стала публиковать пояснений к последней бухгалтерской отчетности, отразив в ней прочие расходы на 47,5 млрд руб. В этот показатель, в частности, включаются обесценения и списания активов, а также потери от простоев.

Второй по величине убыток по РСБУ в российском автопроме отразил завод Hyundai. Его размер приблизился к 19 млрд руб. Прочие расходы были на уровне более 56 млрд руб., из них 18,4 млрд руб. пришлось на обесценение активов, еще 6,4 млрд руб. - на потери от простоев.

Предприятие Nissan зафиксировало в отчетности за 2022 год прочие расходы в 12,5 млрд руб., в том числе 9,3 млрд руб. - в связи со списанием активов, почти 840 млн руб. - от простоев. Чистый убыток российского завода компании превысил 6 млрд руб.

Основные финансовые результаты главных автозаводов Петербурга за 2021-2022 гг.*

Компания Выручка, 2022г Прибыль (убыток), 2022г Выручка, 2021г Прибыль (убыток), 2021г ООО "Тойота Мотор" 70,643 (-78,7%) (32,204) 332 (+25,8%) 22,29 ООО "Хендэ ММР" 50,293 (-75,7%) (18,772) 206,961 (+19%) 11,156 ООО "Ниссан МР" 36,707 (-63,4%) (6,016) 100,206 (+1,6%) 2,923 ВСЕГО 157,643 (-75,3%) (56,992) 639,167 (+19,2%) 36,369

*- данные из отчетности компаний по РСБУ с динамикой выручки

Три предприятия имеют совокупную мощность более 400 тыс. автомобилей в год: Hyundai (выпускал Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line) - более 200 тыс. шт., Toyota (выпускал модели Rav-4 и Camry) - 100 тыс. шт., Nissan (выпускал модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano) - 100 тыс. шт.

Судьба этих активов неодинакова. В Hyundai до сих пор не заявляли о намерении передать завод в госсобственность РФ или другому инвестору. Японские же концерны передали свои активы государству в лице ФГУП "НАМИ". После этого площадка Nissan перешла под контроль "АвтоВАЗа", который хочет наладить на ней выпуск машин под брендом Lada при участии иностранного партнера. На площадке Toyota, которая стала собственностью НАМИ лишь в конце марта этого года, к 2026 году может быть налажен выпуск электрокроссовера E-Neva, разработанного "Алмаз-Антеем", о чем в апреле сообщал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Продажи автомобилей Hyundai, Toyota и Nissan в РФ в 2021-2022гг, тыс. шт. (данные АЕБ)