Российское подразделение VW в 2022 году получило 8,8 млрд рублей чистого убытка
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР, российское подразделение Volkswagen) по итогам 2022 года получило чистый убыток в размере 8,8 млрд рублей против 4,8 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году, говорится в отчете компании.
Выручка общества снизилась в 3,6 раза - до 99,976 млрд рублей.
"В результате обострения геополитической напряженности и конфликта, связанного с Украиной, общество столкнулось с серьезными трудностями в системе логистики, - говорится в пояснительной записке к отчету. - Сложилась ситуация, когда транспортировка компонентов в Российскую Федерацию для производства либо невозможна ввиду нефункционирующих транспортных коридоров, либо ввиду запретительных экономических условий, выставляемых транспортными компаниями".
Как результат, производство было остановлено с марта 2022 года, при этом компания, отмечается в материалах, прилагала усилия, чтобы сохранить рабочие места.
Основные финпоказатели ООО "Фольксваген Груп Рус" (в тыс. рублей):
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка от продаж
|99 976 228
|354 791 318
|-3,55 раза
|Себестоимость продаж
|101 081 610
|333 551 576
|-3,3 раза
|Валовая прибыль (убыток)
|(1 105 382)
|21 239 742
|Убыток от продаж
|10 141 874
|391 185
|+25,93 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(8 539 138)
|5 466 013
|Чистая прибыль (убыток)
|(8 802 708)
|4 793 046
Кредиторская задолженность за год сократилась с 62,145 млрд рублей до 14,677 млрд рублей, дебиторская - с 19,157 млрд рублей до 3,269 млрд рублей
Завод ФГР мощностью 225 тысяч автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц продукции в год. В начале марта прошлого года концерн сообщил, что приостановит производство автомобилей в России.
Кроме того, VW с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 года выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом 2022 года VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.