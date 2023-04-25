Российское подразделение VW в 2022 году получило 8,8 млрд рублей чистого убытка

Выручка общества снизилась в 3,6 раза - до 99,976 млрд рублей.

"В результате обострения геополитической напряженности и конфликта, связанного с Украиной, общество столкнулось с серьезными трудностями в системе логистики, - говорится в пояснительной записке к отчету. - Сложилась ситуация, когда транспортировка компонентов в Российскую Федерацию для производства либо невозможна ввиду нефункционирующих транспортных коридоров, либо ввиду запретительных экономических условий, выставляемых транспортными компаниями".

Как результат, производство было остановлено с марта 2022 года, при этом компания, отмечается в материалах, прилагала усилия, чтобы сохранить рабочие места.

Основные финпоказатели ООО "Фольксваген Груп Рус" (в тыс. рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка от продаж 99 976 228 354 791 318 -3,55 раза Себестоимость продаж 101 081 610 333 551 576 -3,3 раза Валовая прибыль (убыток) (1 105 382) 21 239 742 Убыток от продаж 10 141 874 391 185 +25,93 раза Прибыль (убыток) до налогообложения (8 539 138) 5 466 013 Чистая прибыль (убыток) (8 802 708) 4 793 046

Кредиторская задолженность за год сократилась с 62,145 млрд рублей до 14,677 млрд рублей, дебиторская - с 19,157 млрд рублей до 3,269 млрд рублей

Завод ФГР мощностью 225 тысяч автомобилей в год расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц продукции в год. В начале марта прошлого года концерн сообщил, что приостановит производство автомобилей в России.

Кроме того, VW с 2012 года вел контрактную сборку на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, где до весны 2022 года выпускались Skoda Octavia, Skoda Karoq и Skoda Kodiaq, а также Volkswagen Taos. Летом 2022 года VW объявил о закрытии своего нижегородского офиса.