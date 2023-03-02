Fortum не включил российский бизнес в новую стратегию

Точные сроки продажи российских активов компания не назвала, она не исключает срыва сделки и даже экспроприации

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Новая стратегия Fortum не включает в себя бизнес в России, компания продолжает процесс выхода из российских активов, рассматривая их продажу как предпочтительный вариант, говорится в сообщении финского энергохолдинга.

Однако любая подобная сделка требует одобрения российских регуляторов и займет дополнительное время, предупредил Fortum.

В отчете за 2022 год Fortum отмечает, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в России не состоится или будет серьезно отложена. Также финская компания указывает на "риск продажи по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов".

В начале марта 2022 года Fortum сообщил о заморозке инвестиций в России и финансирования российских "дочек", а в мае объявил, что решил провести контролируемый выход с российского рынка, предпочтительно с продажей российских активов. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля.

Источники "Интерфакса" в начале октября сообщали об интересе группы "Синара" к российским активам Fortum.

В ноябре CEO Fortum Маркус Раурамо говорил, что не может назвать точные сроки продажи своих активов в России, потому что на сделки нужно разрешение российских властей.

7 февраля Fortum заявила, что начавшийся процесс выхода из российских активов займет дополнительное время из-за факторов неопределенности, включая одобрения регулирующих органов.

Fortum также сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 года, связанных с деятельностью компании в России.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвовала в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

ПАО "Юнипро", ПАО "Фортум" и его активы в возобновляемой энергетике в ноябре были включены президентом России в перечень компаний ТЭК, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Всего в списке 191 компания.