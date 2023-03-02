Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Fortum не включил российский бизнес в новую стратегию

Точные сроки продажи российских активов компания не назвала, она не исключает срыва сделки и даже экспроприации

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Новая стратегия Fortum не включает в себя бизнес в России, компания продолжает процесс выхода из российских активов, рассматривая их продажу как предпочтительный вариант, говорится в сообщении финского энергохолдинга.

Однако любая подобная сделка требует одобрения российских регуляторов и займет дополнительное время, предупредил Fortum.

В отчете за 2022 год Fortum отмечает, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в России не состоится или будет серьезно отложена. Также финская компания указывает на "риск продажи по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов".

В начале марта 2022 года Fortum сообщил о заморозке инвестиций в России и финансирования российских "дочек", а в мае объявил, что решил провести контролируемый выход с российского рынка, предпочтительно с продажей российских активов. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля.

Источники "Интерфакса" в начале октября сообщали об интересе группы "Синара" к российским активам Fortum.

В ноябре CEO Fortum Маркус Раурамо говорил, что не может назвать точные сроки продажи своих активов в России, потому что на сделки нужно разрешение российских властей.

7 февраля Fortum заявила, что начавшийся процесс выхода из российских активов займет дополнительное время из-за факторов неопределенности, включая одобрения регулирующих органов.

Fortum также сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 года, связанных с деятельностью компании в России.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвовала в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

ПАО "Юнипро", ПАО "Фортум" и его активы в возобновляемой энергетике в ноябре были включены президентом России в перечень компаний ТЭК, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Всего в списке 191 компания.

Fortum Финляндия Маркус Раурамо Синара Юнипро Фортум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

Приложения "Тинькофф" удалены из App Store

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

Кредит Европа банк закрыл сделку по покупке дочернего банка IKEA

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минсельхоз не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне

Минэнерго Бразилии попросило Petrobras приостановить на 3 месяца продажу активов

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Юрлиц могут обязать предоставить российским инвесторам "замещающие" бонды до конца года

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022

Цена нефти Urals в феврале снизилась в 1,86 раза по сравнению с февралем-2022
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });