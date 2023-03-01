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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Годовая прибыль "Юнипро" по РСБУ упала на 40,3%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ в 2022 году сократилась на 40,3% к 2021 году и составила 9,86 млрд рублей, следует из отчета компании.

Годовая выручка увеличилась на 18,19% и составила 111,23 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 57,14%, до 34,07 млрд рублей.

По итогам года "Юнипро" зафиксировала расходы по обесценению внеоборотных активов в размере 22,82 млрд рублей.

Денежные средства на счетах компании по итогам года составили 26,99 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" в России принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% "Юнипро".

Германская энергетическая компания Uniper в отчете за 2022 год заявила, что потеряла возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента России.

Юнипро Uniper Германия
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