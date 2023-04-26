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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Что случилось этой ночью: среда, 26 апреля

Гибель человека в результате пожара в поселке Сосьва, временное управление частью долей в "Юнипро" и "Фортуме", возможный отказ Трампа от участия в дебатах республиканцев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва. Пожарные локализовали возгорание на площади 9 тысяч кв. м. К тушению пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники.

- Росимущество получило во временное управление доли иностранцев в "Юнипро" и "Фортуме". В частности, в перечень управляемого имущества вошли 83,73% акций "Юнипро" (принадлежат Uniper SE), 69,88% акций Fortum Russia B.V., и 28,35% акций Fortum Holding B.V.

- Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев. Бывший президент США отметил, что предвыборные опросы показывают его значительное преимущество перед другими кандидатами.

- В Лондоне заявили, что передали Киеву снаряды в том числе с обедненным ураном. Великобритания сообщила, что не будет раскрывать информацию о применении Украиной этих боеприпасов.

- В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух россиян. Сейчас оба находятся на свободе. Подозреваемые в похищении жители Абхазии задержаны и заключены под стражу.

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