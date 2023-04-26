Активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление с момента подписания указа

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление Росимуществу с момента подписания соответствующего президентского указа от 25 апреля, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В соответствии с указом, в перечень имущества, попадающего под временное управление, вошли 83,73% акций ПАО "Юнипро" (принадлежат немецкой Uniper SE), а также акции ПАО "Фортум" - 69,88% акций, находящиеся в собственности Fortum Russia B.V., и 28,35% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.

"С момента подписания. Есть какой-то бюрократический процесс, но, конечно, с момента подписания указа", - ответил Песков на уточняющий вопрос о сроках передачи активов в управление.

По его словам, при необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, может быть расширен. Ранее об этом же предупредило Росимущество.

"Собственно, главная цель указа - это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом", - сказал Песков.

У Пескова уточнили, действительно ли попадание того или иного актива в список переданных под временное управление означает, что на период его действия иностранный собственник продать актив не может.

"Я бы оставил этот вопрос без ответа в настоящее время. Ответ здесь понятен. Решение все равно принимает внешний управляющий, внешнее управление", - ответил он.

Внешнее управление вводится "точечно" в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для функционирования российской энергетики, заявил Песков. "Это позволит нам обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике. Таким образом, мы хеджируем просто собственные риски", - сказал он.

Песков подтвердил, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов (такое же разъяснение ранее уже выпустило Росимущество).

"Указ президента является ответной мерой на коллективные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно, эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний, потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации. Есть отличия: этот указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, потому что внешнее управление носит временный характер, и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения, и ряд других нюансов", - сказал пресс-секретарь Путина.