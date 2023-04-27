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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

"Юнипро" в I квартале получила 9 млрд руб. прибыли по РСБУ после убытка годом ранее

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" в январе-марте этого года составила 9 млрд руб. после убытка в размере 18,73 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, сообщается в отчетности компании.

Основное влияние на показатель оказали прочие расходы - они сократились с 33 млрд руб. до 0,6 млрд руб.

Выручка компании увеличилась с 30,63 до 32,55 млрд руб., себестоимость - с 21,1 до 21,4 млрд руб. Валовая прибыль в итоге составила 11,12 млрд руб. (+16,7%).

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% "Юнипро".

Во вторник вечером президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. В дальнейшем врио гендиректора "Юнипро" был назначен Василий Никонов из "Роснефти".

Юнипро
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